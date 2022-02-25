Колосков оценил возможность исключения российских клубов из Еврокубков

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил возможность запрета для российских клубов на выступление в Еврокубках. По его словам, это невозможно.

В разговоре с журналистами Sport24 Колосков отметил, что в 2014 году ФИФА и УЕФА уже получали просьбы исключить российские команды, однако сделать этого организации не решились. По словам Колоскова, все дело в том, что футбольные клубы не имеют никакого отношения к политике.

Говоря о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга Колосков сказал, что это решение не будет принято, если руководство ФИФА и УЕФА будут описаться на устав.