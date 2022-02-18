УЕФА отказался отменять дисквалификации Уокера, Карраско и Венделла – все они пропустят три матча в еврокубках

Сразу несколько клубов подавали апелляции на сокращение срока отстранения дисквалифицированных футболистов по итогам групповой стадии Лиги чемпионов. Речь идет об «Атлетико», «Порту» и «Манчестер Сити».

В поединке между испанской и португальской командой произошла стычка, в ходе которой красные карточки получили Венделл и Янник Феррейра Карраско. Впрочем, УЕФА отказался отменять или смягчать наказания для игроков.

Та же ситуация произошла и с защитником «Сити» Кайлом Уокером, который получил идентичные санкции после матча с «РБ Лейпцигом». Таким образом, англичанин сможет принять участие лишь в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов.