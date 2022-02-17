Шотландия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Закончилась первая половина матчей плей-офф раунда Лиги Европы и Лиги конференций УЕФА. Результаты встреч обернулись неутешительными новостями для российских болельщиков, ведь местный чемпионат потерял еще одну строчку в рейтинге лиг.
Поражение «Зенита» в матче против испанского «Бетиса» и победа «Глазго Рейнджерс» над дортмундской «Боруссией» привели к тому, что шотландцы обошли отечественное первенство в таблице коэффициентов УЕФА. Теперь РПЛ располагается на десятом месте.
Стоит уточнить, что Россия весной уже не будет конкурировать с другими соседями по рейтингу, Украиной, которая осталась без представителей в еврокубках.
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окончен
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Босния и Герцеговина (жен)
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0:1
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Сербия (жен)
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окончен
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Германия (жен)
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1:1
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Испания (жен)
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окончен
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Северная Ирландия (жен)
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3:1
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Фарерские острова (жен)
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Идет 45 минута
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Англия (жен)
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1:0
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Канада (жен)
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18.02 17:00
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Brighton & Hove Albion U23 1
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Leeds United U23
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18.02 18:00
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Santarem
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Униан Лейрия
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18.02 20:00
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Симарронес-2
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...
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Швеция (жен)
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Дания (жен)
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