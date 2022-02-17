Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Еврокубки

Шотландия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

17 Февраля 2022 • 22:53 Комментировать

Закончилась первая половина матчей плей-офф раунда Лиги Европы и Лиги конференций УЕФА. Результаты встреч обернулись неутешительными новостями для российских болельщиков, ведь местный чемпионат потерял еще одну строчку в рейтинге лиг.

Поражение «Зенита» в матче против испанского «Бетиса» и победа «Глазго Рейнджерс» над дортмундской «Боруссией» привели к тому, что шотландцы обошли отечественное первенство в таблице коэффициентов УЕФА. Теперь РПЛ располагается на десятом месте.

Стоит уточнить, что Россия весной уже не будет конкурировать с другими соседями по рейтингу, Украиной, которая осталась без представителей в еврокубках.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Глазго Рейнджерс таблица коэффициентов УЕФА
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Босния и Герцеговина (жен) 0:1 Сербия (жен)
окончен Германия (жен) 1:1 Испания (жен)
окончен Северная Ирландия (жен) 3:1 Фарерские острова (жен)
Идет 45 минута Англия (жен) 1:0 Канада (жен)
18.02  17:00 Brighton & Hove Albion U23 1 ... Leeds United U23
18.02  18:00 Santarem ... Униан Лейрия
18.02  20:00 Симарронес-2 ... Гавиланес Матаморос
18.02  20:05 Швеция (жен) ... Дания (жен)
18.02  22:00 Челси (до 23 лет) ... Тоттенхэм (до 23 лет)
18.02  22:30 Оливейренсе ... Фелгейраш 1932
18.02  23:00 Агропекуарио ... Эстудиантес Рио-Куарто 2.01 2.85 4.20
18.02  23:00 Ардс ... Инститьют
19.02  00:00 Алебрихес-2 Оахака ... Guerreros de Xico
19.02  00:00 Интер Плая-дель-Кармен ... Inter de Queretaro
Все матчи
Рекомендуем