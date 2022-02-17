Шотландия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Закончилась первая половина матчей плей-офф раунда Лиги Европы и Лиги конференций УЕФА. Результаты встреч обернулись неутешительными новостями для российских болельщиков, ведь местный чемпионат потерял еще одну строчку в рейтинге лиг.

Поражение «Зенита» в матче против испанского «Бетиса» и победа «Глазго Рейнджерс» над дортмундской «Боруссией» привели к тому, что шотландцы обошли отечественное первенство в таблице коэффициентов УЕФА. Теперь РПЛ располагается на десятом месте.

Стоит уточнить, что Россия весной уже не будет конкурировать с другими соседями по рейтингу, Украиной, которая осталась без представителей в еврокубках.