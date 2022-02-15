«Вам спасибо» - УЕФА одарит болельщиков 30 тысячами бесплатных билетов на главные финалы европейских кубков

УЕФА хочет стимулировать возвращение болельщиков на стадионы и потому объявил о 30 тысячах бесплатных билетов, которые выделены на четыре главных финала еврокубкового сезона. На финал Лиги чемпионов выделены 10 тысяч билетов, они будут поделены между командами, которые выйдут в финал, с дальнейшим их распределением среди болельщиков.

На финал Лиги Европы выделено, соответственно, 8 тысяч билетов. Еще шесть тысяч выделено на финал Лиги конференций УЕФА, и, наконец, такое же количество для финала женской Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

Также объявлено о том, что ввиду сложной экономической ситуации, УЕФА принял решение не менять цены на билеты на финальные матчи в следующие три года. Речь идет о самых доступных категориях билетов - четвертой категории, которые стоят 70 евро, и третьей, которые продаются по 180 евро. Эти цены были установлены в 2020 году и останутся неизменными до 2024 как минимум.