В УЕФА собираются поменять правила финансового фэйр-плей

В УЕФА заговорили о возможных реформах в отношении правил финансового фэйр-плей. Президент европейского союза Александр Чеферин заявил, что на данный момент экспертами рассматривается новый проект.

По словам чиновника, работа нацелена на то, чтобы установить экономический баланс, то есть исключить вариант, согласно которому одни и те же команды будут постоянно выигрывать международные трофеи из-за наличия больших инвестиций.

«Надо задуматься о том, что одни и те же пять клубов не могут всегда побеждать. Не знаю, будет ли одним из новых правил налог на роскошь, это ведь тоже надо контролировать. Мы рассматривает несколько способов», - цитирует Чеферина Journal du Dimanche.