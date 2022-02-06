Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Еврокубки

В УЕФА собираются поменять правила финансового фэйр-плей

06 Февраля 2022 • 17:07 Комментировать

В УЕФА заговорили о возможных реформах в отношении правил финансового фэйр-плей. Президент европейского союза Александр Чеферин заявил, что на данный момент экспертами рассматривается новый проект.

По словам чиновника, работа нацелена на то, чтобы установить экономический баланс, то есть исключить вариант, согласно которому одни и те же команды будут постоянно выигрывать международные трофеи из-за наличия больших инвестиций.

«Надо задуматься о том, что одни и те же пять клубов не могут всегда побеждать. Не знаю, будет ли одним из новых правил налог на роскошь, это ведь тоже надо контролировать. Мы рассматривает несколько способов», - цитирует Чеферина Journal du Dimanche.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
УЕФА Финансовый Фэйр-Плей Александр Чеферин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Santarem 0:3 Alverca
06.02  16:00 Брамфельдер ... Майендорф
06.02  16:00 Рюгенберген ... Унион Торнеш
06.02  16:00 Бармбек-Уленхорст ... Кюрслак-Нойенгамм
06.02  18:00 Монталегре ... Анадия
06.02  18:00 Санжоаненсе ... Брага-2
06.02  18:00 Pevidem SC ... Фелгейраш 1932
06.02  21:30 Tuntum SC ... Сан-Хосе МА
06.02  21:30 Кордину ... Мото Клаб Сан-Луис
06.02  22:00 Америка Натал ... Форса-э-Луз
07.02  03:00 Export Sebaco ... УНАН Манагуа
07.02  15:00 Тоттенхэм (до 23 лет) ... Crystal Palace U23
Все матчи
Рекомендуем