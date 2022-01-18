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Журналисты, тренеры и капитаны сборных на премии FIFA The Best проголосовали за Левандовски, болельщики – за Месси

18 Января 2022 • 00:14 Комментировать (1)

После окончания церемонии награждения премии FIFA The Best были обнародованы детальные результаты голосования всех респондентов. В выборе победителя в главной номинации принимали участие капитаны и главные тренера национальных сборных, представители прессы, а также болельщики.

Обладатель приза Роберт Левандовски победил трех из четырех представленных категориях – он уступил своим прямым конкурентам лишь в фанатском голосовании. Что касается Лионеля Месси, то аргентинец занял первое место по версии болельщиков, но уступил форварду «Баварии» в остальных протоколах. Более того, тренеры поставили Лео лишь на третье место, отдав предпочтение Мохамеду Салаху.

Впрочем, попадание в тройку лучших не помогло египтянину оказаться в символической сборной года, составленной FIFPro.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Роберт Левандовски Мохамед Салах
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
18 Января 2022 в 00:26
Я заметил, что на этом сайте много "тренеров и капитанов", но себя почему-то они называют фанатами... А-ха-ха-ха....
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