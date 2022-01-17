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Левандовски посчитал Жоржиньо лучшим игроком прошедшего сезона, а также отдал свои голоса Месси и Роналду

17 Января 2022 • 23:45 Комментировать

Нападающий «Баварии» и лучший футболист сезона 2020/21 по версии ФИФА Роберт Левандовски слегка удивил общество при голосовании на премии. Дело в том, что поляк отдал максимальное количество баллов полузащитнику «Челси» и сборной Италии Жоржиньо, который в прошлом году выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Европы.

Также в тройке лучших по мнению Левандовски оказались Лионель Месси и Криштиану Роналду. Примечательно, что португалец при своем выборе поставил Роберта на первое место, а вот аргентинец вовсе проигнорировал кандидатуру форварда мюнхенцев.

К слову, Левандовски во второй раз кряду становится лауреатом премии FIFA The Best.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Роберт Левандовски Жоржиньо
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