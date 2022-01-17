Месси на премии FIFA The Best проголосовал за Неймара и Мбаппе, проигнорировав Левандовски и Роналду

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не стал голосовать за своих прямых конкурентов на премии FIFA The Best. Действующий обладатель «Золотого мяча» не включил в тройку лучших Роберта Левандовски и Мохамеда Салаха, которые вместе с ним боролись за самую престижную индивидуальную награду по итогам прошедшего сезона. Также он оставил вне списка Криштиану Роналду.

Вместо этого, аргентинец отдал баллы своим партнерам по «ПСЖ» - на первое место Месси поставил Неймара, а второе отдал Килиану Мбаппе. Примечательно, что третьим кандидатом Лео выбрал Карима Бензема.

Стоит отметить, что сам Месси на церемонии остался без личных призов, но попал в символическую сборную года по версии респондентов ФИФА.