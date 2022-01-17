Роналду поставил Левандовски на первое место при голосовании на премии FIFA The Best и не включил в тройку лучших Месси

Оказывается, капитан сборной Португалии Криштиану Роналду не включил в тройку лучших футболистов мира по итогам прошедшего сезона форварда «ПСЖ» Лионеля Месси – при голосовании на премии FIFA The Best он отдал предпочтение другим претендентам.

На первое место в своем списке Криштиану поставил Роберта Левандовски, которому в конечном итоге и досталась самая престижная индивидуальная награда. Помимо поляка, португалец отметил достижения полузащитников «Челси» Н’голо Канте и Жоржиньо, отдав за них два оставшихся голоса.

Напомним, что и Роналду, и Месси вместе попали в символическую сборную года по версии FIFPro.