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Роналду поставил Левандовски на первое место при голосовании на премии FIFA The Best и не включил в тройку лучших Месси

17 Января 2022 • 23:32 Комментировать

Оказывается, капитан сборной Португалии Криштиану Роналду не включил в тройку лучших футболистов мира по итогам прошедшего сезона форварда «ПСЖ» Лионеля Месси – при голосовании на премии FIFA The Best он отдал предпочтение другим претендентам.

На первое место в своем списке Криштиану поставил Роберта Левандовски, которому в конечном итоге и досталась самая престижная индивидуальная награда. Помимо поляка, португалец отметил достижения полузащитников «Челси» Н’голо Канте и Жоржиньо, отдав за них два оставшихся голоса.

Напомним, что и Роналду, и Месси вместе попали в символическую сборную года по версии FIFPro.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Роберт Левандовски
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