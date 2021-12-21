Всего лишь Венгрия: Почему Черчесов возглавил «Ференцварош»

В понедельник стало известно, где продолжит карьеру Станислав Черчесов. Экс-наставник сборной России возглавил «Ференцварош». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом выборе тренера.

Станислав Черчесов покинул сборную России минувшим летом после Евро. Многие ждали, что тренер недолго будет сидеть без работы. При этом Черчесову сулили серьёзные проекты. Прежде всего его сватали в российские клубы. Ещё летом говорилось, что Черчесов мог возглавить ЦСКА, ходили разговоры про «Спартак» (на смену Рую Витории) и про «Локомотив». Из иностранных клубов назывался, например, «Бешикташ». Сватали Черчесова на пост наставника сборной Польши. В последние дни сообщалось, что он может встать у руля сборной Венгрии или «Рубина».

Вместо всех названных вариантов Черчесов возглавит «Ференцварош». При всём уважении к венгерскому клубу он не выглядит столь статусным проектом. Чемпионат Венгрии занимает 27-е место в таблице коэффициентов УЕФА, ниже Азербайджана, Румынии, Израиля. В общем, далеко не самый топовый турнир. В минувшем сезоне «Ференцварош» пробился в Лигу чемпионов, но тут надо вспомнить, что отбор был специфическим: все стадии, кроме последней, состояли из одного матча. В этом сезоне венгерский клуб оказался в групповой стадии Лиги Европы, но бесславно занял последнее место.

При этом «Ференцварош» – сильнейший клуб Венгрии последних лет. Сейчас новый клуб Черчесова лидирует в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на одно очко, имея один матч в запасе. В связи с этим понятно, какая цель поставлена перед специалистом на ближайшие полгода.

В итоге получается, что Черчесов выбрал довольно простой путь. Он возглавил клуб, который является сильнейшим в стране и лидирует в чемпионате. Даже «Легию» он подбирал в Польше с отставанием от первого места. В этот раз Черчесову надо просто не растерять то преимущество, которое он получил в наследство от предыдущего наставника. Если наставник с этой задачей справится, то будет вправе говорить, что смог завоевать два чемпионства в двух разных странах. По факту он будет абсолютно прав. Только можно ли это будет назвать достижением, которым стоит гордиться?

Очень интересно, было ли у Черчесова предложение от какого-то серьёзного проекта. Кажется, что всё же нет. Чемпионство с «Легией», последующий быстрый уход накануне отбора в Лигу чемпионов (который, кстати, успешно прошёл его сменщик) и четвертьфинал чемпионата мира со сборной России едва ли убедили в его значительных способностях. При этом Черчесов хочет решать только большие задачи, пусть и не в самых больших чемпионатах.

Наверняка Черчесов мог бы найти себе клуб в Австрии. Конечно, не «Зальцбург», но вполне вероятно даже в первой бундеслиге. Однако вместо этого выбор пал на «Ференцварош», с которым трофей почти гарантирован. Самое интересное – будет ли Черчесов в этот раз бороться в Европе или вновь сбежит, как это было в случае «Легии». Ведь тогда он покинул клуб из Варшавы до того, как получил предложение возглавить сборную России, так как ему не могли гарантировать того усиления, которое хотел наставник.

Андрей Центров