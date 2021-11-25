Дмитрий Комбаров согласен, что «Спартак» лучше выглядит на международной арене, чем «Зенит»

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Комбаров сравнил выступление московского клуба с результатами питерского «Зенита» в текущем сезоне еврокубков.

Комбров согласен с мнением, что «красно-белые» действительно выглядят на международной арене куда предпочтительнее, чем действующий лидер внутреннего первенства, очная встреча с которым закончилась унизительным поражением для подопечных Руя Витории.

«В Лиге Европы видно, как «Спартак» рубится и показывает характер. Друг за друга до конца. Что же касается игр «Зенита» в Европе, то с кем бы ты там не играл, это совсем другие скорости, другая подготовка. Они не успевают перестроиться», - сказал экс-футболист сборной России в интервью «Спорт-Экспрессу».

Стоит уточнить, что питерцы, в отличии от столичного коллектива, уже обеспечили себе участие в весенней части Лиги Европы.