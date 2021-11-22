Стали известны номинанты на звание лучшего футболиста 2021 года по версии ФИФА

ФИФА огласила фамилии претендентов на звание лучшего футболиста мира по итогам 2021 года. Организация ежегодно вручает данный приз, а в этом году определила сразу 11 номинантов.
В представленном списке кандидатов нашлось место французам Кариму Бензема («Реал»), Нголо Канте («Челси») и Килиану Мбаппе («ПСЖ»), бельгийцу Кевину де Брёйне («Манчестер Сити»), португальцу Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), норвежцу Эрлингу Холанну («Боруссия» Дортмунд), итальянцу Жоржиньо («Челси»), поляку Роберту Левандовски («Бавария»), аргентинцу Лионелю Месси («ПСЖ»), бразильцу Неймару («ПСЖ») и египтянину Мохамеду Салаху («Ливерпуль»).
Результаты голосования будут обнародованы в прямом эфире уже 17-го января следующего года. Стоит добавить, что премия ФИФА The Best впервые была вручена в 2017 году. Действующий обладатель – Роберт Левандовски.
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