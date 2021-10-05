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Еврокубки

Только одна команда из еврокубков не заработала своей стране ни одного очка в таблицу коэффициентов УЕФА

05 Октября 2021 • 22:56 Комментировать (1)

На прошлой неделе завершился второй тур в еврокубках. Оказалось, что по итогам сыгранных матчей осталась лишь одна команда из оставшихся 96 коллективов, которая до сих не заработала в копилку своей страны ни одного очка в таблице коэффициентов УЕФА.

Так называемым антирекордом отметилась украинская «Заря», которая проиграла четыре из четырех поединков на международной арене – в квалификации Лиги Европы луганский клуб дважды не смог выстоять против венского «Рапида», а в квартете Лиги конференций уступил норвежскому «Будё-Глимту» и итальянской «Роме».

Таким образом, Украина расположилась на 11-й строчке. Это помогло России и Шотландии оторваться от ближайшего преследователя на более комфортное расстояние.

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Евро-Футбол.Ру,
Заря таблица коэффициентов УЕФА Лига конференций
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Sedon
05 Октября 2021 в 23:07
В следующем году у России сгорает 12,6 баллов, и мы вылетаем из 10-ки. Через 2 года сгорит еще 7,5 баллов.
Если мы будем набирать по 4-5 очков, как в последние 3 года, то и в 20-ке нас не будет.
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окончен Карлос Стеин 2:1 Депортиво Ллакуабамба
Идет 238 минута Шотландия (до 17 лет) (жен) 0:0 Словения (до 17 лет) (жен)
окончен Чехия (до 17 лет) (жен) 1:1 Голландия (до 17 лет) (жен)
окончен Брэкли 1:0 Хэнли Таун
окончен Киддерминстер 3:0 Уэр
окончен Истборн 0:1 Хоршам
окончен Уингейт энд Финчли 0:3 Коринтиан Кэжуалс
окончен Хорнчёрч 0:2 Бауэрс энд Питси
окончен Кеттеринг Таун 2:0 Лемингтон
окончен Саутпорт 3:2 Спеннимур Таун
05.10  21:45 Марин ... Атертон Кольерис
окончен Честер 0:4 Марске Юнайтед
окончен Сейнт-Олбанс Сити 3:1 Метрополитан Полис
окончен Шолинг 1:2 Бедфонт Спортс
05.10  23:30 Унион Комерсио ... Санта Роса Андауайлас
06.10  03:45 Америка де Кали ... Индепендиенте Санта-Фе
06.10  12:00 Турция (до 17 лет) ... Мальта (до 17 лет)
06.10  12:00 Азербайджан (до 17 лет) ... Норвегия (до 17 лет)
06.10  12:00 Фарерские острова (до 17 лет) ... Словения (до 17 лет)
06.10  13:00 Швейцария (до 17 лет) (жен) ... Австрия (до 17 лет) (жен)
06.10  13:00 Украина (до 19 лет) ... Мальта (до 19 лет)
06.10  14:00 Норвегия (до 19 лет) ... Косово (до 19 лет)
06.10  16:00 Северная Ирландия (до 19 лет) ... Дания (до 19 лет)
06.10  16:30 Италия (до 19 лет) ... Литва (до 19 лет)
06.10  16:30 Австрия (до 19 лет) ... Эстония (до 19 лет)*
06.10  16:30 Исландия (до 19 лет) ... Словения (до 19 лет)
06.10  17:00 Черногория (до 17 лет) ... Дания (до 17 лет)
06.10  17:00 Уэльс (до 19 лет) ... Грузия (до 19 лет)
06.10  18:00 Латвия (до 17 лет) (жен) ... Турция (до 17 лет) (жен)
06.10  18:00 Амора ... Кова-Пьедаде
06.10  19:00 Бельгия (до 17 лет) ... Люксембург (до 17 лет)
06.10  19:00 Дания (до 17 лет) (жен) ... Греция (до 17 лет) (жен)
06.10  19:00 Чехия (до 19 лет) ... Казахстан (до 19 лет)
06.10  19:00 Финляндия (до 19 лет) ... Польша (до 19 лет)
06.10  19:30 Австрия (до 17 лет) ... Косово (до 17 лет)
06.10  21:00 Беларусь (до 19 лет) ... Венгрия (до 19 лет)
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