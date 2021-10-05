Только одна команда из еврокубков не заработала своей стране ни одного очка в таблицу коэффициентов УЕФА

На прошлой неделе завершился второй тур в еврокубках. Оказалось, что по итогам сыгранных матчей осталась лишь одна команда из оставшихся 96 коллективов, которая до сих не заработала в копилку своей страны ни одного очка в таблице коэффициентов УЕФА.

Так называемым антирекордом отметилась украинская «Заря», которая проиграла четыре из четырех поединков на международной арене – в квалификации Лиги Европы луганский клуб дважды не смог выстоять против венского «Рапида», а в квартете Лиги конференций уступил норвежскому «Будё-Глимту» и итальянской «Роме».

Таким образом, Украина расположилась на 11-й строчке. Это помогло России и Шотландии оторваться от ближайшего преследователя на более комфортное расстояние.