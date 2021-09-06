Президент «ПСЖ» - о Суперлиге: «Пока трое «бунтарей» впустую тратят время, мы движемся вперед»

Недавно клубы-основатели Суперлиги опубликовали очередные документы, которые подтверждают их попытки реализовать идею создания нового европейского турнира несмотря на капитуляцию прошедшей весной.

Впрочем, президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи считает, что боссы «Ювентуса», «Реала» и «Барселона» проиграют и свою следующую «войну». Владелец французской команды подчеркнул, что у инноваторов нет никаких шансов в связи с категорически настроенными футбольными болельщиками мира.

«Пока трое «бунтарей» впустую тратят время, пытаются подать лживые факты как правду и громко лают, другие просто движутся вперед. Не хочу больше об этом говорить, не надо зацикливать свое внимание на сказочниках и неудачниках», - цитирует Marca слова чиновника на одной из пресс-конференций в Женеве.

Стоит добавить, что Аль-Хелаифи стал руководителем Ассоциации европейских клубов после того, как эту должность весной покинул владелец «Ювентуса» Андреа Аньелли.