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Еврокубки

Эмери: Мы гордимся возможностью сыграть против «Челси»

11 Августа 2021 • 00:02 Комментировать
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Главный тренер испанского «Вильярреала» Унаи Эмери в интервью официальному сайту УЕФА рассказал о подготовке его команды к матчу с «Челси».

Испанец сообщил, что не все основные футболисты пока еще готовы играть в старте. Причиной тому он называет непростой предсезонный период, которому предшествовали долгий сезон, пандемия и летние международные турниры. Эмери добавил, что ждет от английского клуба сильного стартового состава и горд возможностью сыграть против обладателей Лиги чемпионов.

Матч за Суперкубок УЕФА между «Вильярреалом» и «Челси» состоится 11 августа в Белфасте.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Вильярреал Унаи Эмери Суперкубок Уефа
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