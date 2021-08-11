Эмери: Мы гордимся возможностью сыграть против «Челси»

Главный тренер испанского «Вильярреала» Унаи Эмери в интервью официальному сайту УЕФА рассказал о подготовке его команды к матчу с «Челси».

Испанец сообщил, что не все основные футболисты пока еще готовы играть в старте. Причиной тому он называет непростой предсезонный период, которому предшествовали долгий сезон, пандемия и летние международные турниры. Эмери добавил, что ждет от английского клуба сильного стартового состава и горд возможностью сыграть против обладателей Лиги чемпионов.

Матч за Суперкубок УЕФА между «Вильярреалом» и «Челси» состоится 11 августа в Белфасте.