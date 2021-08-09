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Эмери: «Матч за Суперкубок УЕФА покажет, чего «Вильярреал» стоит против топ-команды»

09 Августа 2021 • 19:08 Комментировать
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Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери высказался по поводу предстоящего матча за Суперкубок УЕФА, в котором его команда сыграет против «Челси».

«Я дважды принимал участие в играх за Суперкубок УЕФА, но мне так и не удалось его выиграть. Этот матч против «Челси» покажет, чего стоит «Вильярреал» в игре против топ-клуба», - цитирует Эмери пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в матч за Суперкубок УЕФА состоится 11 августа в Белфасте. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени. Главным арбитром на игру назначили россиянина Сергея Карасёва, который ранее работал в плей-офф Лиги чемпионов и чемпионата Европы.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Вильярреал Унаи Эмери Суперкубок Уефа
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