Кашшаи: «Наши судьи доказали, что у российских арбитров есть потенциал для работы на топ-матчах»

Сегодня стало известно, что на поединке за Суперкубок УЕФА, в котором сразятся «Челси» и «Вильярреал», будет работать российский арбитр Сергей Карасёв.

Назначение Карасёва в интервью официальному сайту РФС прокомментировал Виктор Кашшаи, глава департамента судейства. Кашшаи считает, что работа российских рефери на встречах такого уровня является достижением для российского футбола в целом. Он подметил, что ФИФА и УЕФА наверняка по достоинству оценивают деятельность отечественного футбольного союза. «Мы гордимся нашими судьями, которые доказали, что у российских арбитров есть потенциал для работы на топ-матчах», - сказал Кашшаи.

Стоит отметить, что ранее свои назначения на международной арене получили и другие арбитры. Например, Анастасия Пустовойтова и Екатерина Курочкина работали на финальной игре Олимпиады в Токио.