УЕФА не собирается выполнять решение суда по клубам Суперлиги

29 июля мадридский суд постановил, что УЕФА не может применять санкции в отношении клубов-основателей Суперлиги. Согласно решению, организация лишается права наказывать различными ограничениями те команды, которые продолжают развивать проект нового соревнования.

Впрочем, как передает британское издание The Times, УЕФА отклонил данные требование и будет дожидаться результатов суда Евросоюза. Руководство организации уверенно, что дело закончится в их пользу.

В свою очередь, «Ювентус», «Реал» и «Барселона» намерены добиться успеха путем апелляции. Клубы считают, что УЕФА слишком многое взял на себя, тем самым постепенно убивая европейский футбол.