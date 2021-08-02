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Еврокубки

УЕФА не собирается выполнять решение суда по клубам Суперлиги

02 Августа 2021 • 21:27 Комментировать
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29 июля мадридский суд постановил, что УЕФА не может применять санкции в отношении клубов-основателей Суперлиги. Согласно решению, организация лишается права наказывать различными ограничениями те команды, которые продолжают развивать проект нового соревнования.

Впрочем, как передает британское издание The Times, УЕФА отклонил данные требование и будет дожидаться результатов суда Евросоюза. Руководство организации уверенно, что дело закончится в их пользу.

В свою очередь, «Ювентус», «Реал» и «Барселона» намерены добиться успеха путем апелляции. Клубы считают, что УЕФА слишком многое взял на себя, тем самым постепенно убивая европейский футбол.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ювентус Барселона УЕФА Суперлига
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