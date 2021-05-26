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УЕФА собирается отменить правило выездного гола

26 Мая 2021, 20:31,

28 мая состоится заседание УЕФА, одним из вопросов которого станет отмена правила выездного гола, которое действует уже 56 лет. 

На данный момент в еврокубковых матчах, при равенстве забитых мячей, в следующий раунд проходит команда, которая больше голов забила на поле соперника. The Times утверждает, что УЕФА готов пересмотреть это правило вплоть до полной отмены. Ранее УЕФА планировал ограничить правило выездного гола, чтобы мяч не засчитывался как гостевой, если забивается в дополнительное время ответной игры. 

Решение будет принято только после согласия всего комитета организации. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: УЕФА
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