Кьяер: «Я поговорил с Кесси, его гол отменили ошибочно»

Защитник «Милана» Симон Кьяер считает, что его команда играла лучше «Манчестер Юнайтед» в матче 1/8 финала Лиги Европы (1:1).

- Это важный результат, мы провели отличный матч. Считаю, что мы доминировали на поле, - сказал автор ответного гола в интервью Sky Sport Italia.

- Мы опасались сильных качеств соперника и находили свободные зоны, чтобы спокойно играть в свой футбол. Вперед еще один сложный матч, но сегодня мы были сильны, - добавил Кьяер.

Что касается отмененного гола Франка Кесси в начале встречи, Кьяер отметил: «Я с ним поговорил и считаю, что гол отменили ошибочно. Очень жаль, ведь он изменил бы ход матча».