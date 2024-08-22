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Ловчев оценил переход Глушенкова в «Зенит»

22 Августа 2024 • 07:48 Комментировать

Экс-игрок московского «Спартака», а ныне футбольный аналитик Евгений Ловчев поделился мнением о работе петербургского «Зенита» на трансферном рынке.

«Зенит» правильно работает. У них давно сложена команда, кого‑то точечно докупают, и всё. Того же Максима Глушенкова взяли, и он фурор произвёл», - высказался эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Глушенков перешел в петербургский клуб из московского «Локомотива» этим летом. В пяти матчах чемпионата России 25-летний полузащитник отметился семью голами.

Ближайший матч чемпионата страны «Зенит» проведет против столичного «Спартака».

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