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«Будё-Глимт» снова стал чемпионом Норвегии

03 Декабря 2024 • 05:04 Комментировать

В норвежском чемпионате определился чемпион, им снова стал клуб Никиты Хайкина - «Буде-Глимт». Это уже четвертый титул за пять последних лет для этого клуба. «Будё» выигрывал чемпионат и в прошлом году, а также ранее в 2020 и 2021 годах. В 2022-м чемпионом стал «Мольде», который в том году опередил на 18 очков именно «Будё-Глимт».

В решающем матче клуб со счетом 2:0 обыграл «Оддс ВК», после чего в последнем туре выиграл со счетом 5:2 у «Лиллестрёма». Нападающий «Будё» Каспер Хог забил в этой игре два мяча и стал лучшим бомбардиром чемпионата, у него двенадцать голов в общей сложности.


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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат Норвегии Будё-Глимт
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