​Восходящая звезда ливанского футбола получила тяжёлые травмы после атаки Израиля

Драма на Ближнем Востоке - вследствие агрессии Израиля против Ливана пострадала девятнадцатилетняя Селин Хайдар, юная надежда всего женского ливанского футбола. Это случилось на юге ливанской столицы Бейрута во время очередной бомбардировки страны со стороны израильских военных сил.

Селин не пострадала напрямую от оружия, однако ей на голову упал камень, отвалившийся от здания вследствие удара ракетой. Теперь она в тяжёлом, но, как заверяют медики, стабильном состоянии.

В целом же с начала агрессии Израиля против Ливана погибли уже шесть ливанских футболисток, сообщает Nour Ghadban.