Ляич подался в баскетбол

Хорошо знакомый любителям итальянского футбола сербский нападающий Адем Ляич в прошлом году вернулся в свою родную страну и подписал контракт с «Нови Пазар». В этом году он уже забил пять мячей и сделал шесть голевых передач в составе своего нового клуба, являясь одним из его безусловных лидеров.

Возможно, именно поэтому руководство «Нови Пазара» решило попробовать Ляича не только в футболе, но и в баскетболе. Пресс-служба клуба уже подтвердила что Ляич сыграет в ближайшем матче баскетбольного клуба «Нови Пазар».

Напомним, что ранее другой игрок в прошлом выступавший за «Вильярреал», Этьен Капу, также подался в баскетбол у себя на родине.