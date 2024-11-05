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​Унас подписал контракт в Катаре

05 Ноября 2024 • 18:58 Комментировать

Бывший игрок итальянского «Наполи» Адам Унас, выступавший за клуб несколько лет тому назад, продолжит свою карьеру в Катаре. Он будет выступать за «Аль-Садд» - клуб, с которым связано имя Хави Эрнандеса, выступавшего за него и затем даже тренировавшего клуб после ухода из «Барселоны» в 2015-м.

Свой новый контракт 27-летний Унас подписал сроком на полгода, он будет выступать за клуб до 30 июня 2025 года, после чего стороны рассмотрят возможность продления соглашения. Не так давно алжирский футболист выступал за французский «Лилль» однако не смог убедить там в ценности своих услуг и летом расстался с «догами».


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Аль-Садд Адам Унас чемпионат Катара ещё теги
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