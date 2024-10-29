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​«Брейдаблик» стал чемпионом Исландии

29 Октября 2024 • 02:36 Комментировать

В чемпионате Исландии определился чемпион, им стал клуб «Брейдаблик», который в финальном матче обыграл «Викингур» со счетом 3:0. Для «Брейдаблика» это уже третий чемпионский титул в Исландии, ранее клуб побеждал в 2010 году, а также в 2022-м.

Сейчас, после 27 туров он стал недосягаемым для всех соперников, набрав 62 очка. В следующем году «Брейдаблик» сыграет в квалификации Лиги чемпионов, впрочем, шансы на то, что клуб пробьётся в основной турнир, малы.

Чемпионат Исландии проводится по системе весна-осень, в высшей лиге участвуют двенадцать команд. Наиболее часто в турнире побеждал «Рейкьявик» - 27 раз.


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Брейдаблик
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