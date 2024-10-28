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​Миятович спровоцировал скандал в Сербии после назначения его вице-президентом «Партизана»

28 Октября 2024 • 17:01 Комментировать

Скандал в Сербии - вице-президентом «Партизана» назначен Предраг Миятович, известный в прошлом футболист «Валенсии» и мадридского «Реала». Дело в том, что Миятович, во-первых, черногорец, но проблема не столько не в этом, а сколько в том, что Миятович призывал смириться с существованием отдельного Косово, непризнанного Российской Федерацией квазигосударства.

- Мы должны принять это как факт. Косово является членом ФИФА, они провели официальную игру, и теперь ставить вопросы о том, насколько это справедливо или нормально по отношению к нам, — это просто трата времени, - считает Миятович.

И потому назначение такого человека, при всём уважении к его спортивным заслугам, в Сербии воспринято очень болезненно.

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Евро-Футбол.Ру,
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