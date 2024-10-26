Промес забил в дебютном матче за «Юнайтед»

Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес в субботу дебютировал за команду «Юнайтед» из Дубая. Нидерландский футболист с первых минут начал матч против команды «Хатта» и даже забил гол на 35-й минуте. После точного удара Промеса счёт сменился с 1:0 на 2:0, игра продолжается.

Напомним, что летом у Промеса истёк срок контракта со «Спартаком». Ранее нидерландец не смог вернуться с «красно-белыми» в Москву после зимних сборов. Квинси задержали за оставление места ДТП в ОАЭ. Дальше Нидерланды стали запрашивать выдачу Промеса – на родине ранее футболист получил два тюремных срока, по обоим поданы апелляции.