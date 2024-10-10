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Все 10 самых дорогих игроков чемпионата Австрии представляют один клуб

10 Октября 2024 • 16:27 Комментировать

Портал Transfermarkt провёл промежуточное обновление рыночных стоимостей в австрийской Бундеслиге. Все 10 самых дорогостоящих игроков высшего дивизиона страны стали представителями одной команды – «Ред Булл Зальцбург».

Самыми дорогими игроками рейтинга стали израильский атакующий полузащитник Оскар Глух и нападающий Карим Конате. Каждый из них оценивается в 25 млн евро. Тройку замыкает боснийский защитник Амар Дедич, его портал оценил в 20 млн.

Ранее Transfermarkt обновил стоимости игроков в высшем дивизионе соседней с Австрией страны, Германии. Возглавили его молодые атакующие полузащитники сборной.

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Евро-Футбол.Ру,
Ред Булл Зальцбург Оскар Глух Амар Дедич Карим Конате ещё теги
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