Бывший игрок сборной Дании накуролесил в супермаркете - хотел ограбить на 20 евро

Бывший игрок сборной Дании, а также испанского «Вильярреала», Ники Нильсен, арестован в своей родной стране. Он попытался ограбить супермаркет в датском городе Хвидовр. Самое удивительное, что добро, которое он попытался вынести мимо кассы, имело ценность в 176 датских крон - примерно 20 евро.

Более того, будучи задержанным службой охраны супермаркета, Нильсен ввязался в перепалку с угрозами для сотрудников маркета (одного из них он даже схватил за горло), в результате чего его не просто задержали, а арестовали вплоть до конца октября.

В прошлом игрок уже не раз проявлял свой дурной характер - в 2015-м укусил полицейского, а в 2018-м отсидел на нарах месяц за нападение на подругу.