Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Другое

Бывший игрок сборной Дании накуролесил в супермаркете - хотел ограбить на 20 евро

03 Октября 2024 • 23:57 Комментировать

Бывший игрок сборной Дании, а также испанского «Вильярреала», Ники Нильсен, арестован в своей родной стране. Он попытался ограбить супермаркет в датском городе Хвидовр. Самое удивительное, что добро, которое он попытался вынести мимо кассы, имело ценность в 176 датских крон - примерно 20 евро.

Более того, будучи задержанным службой охраны супермаркета, Нильсен ввязался в перепалку с угрозами для сотрудников маркета (одного из них он даже схватил за горло), в результате чего его не просто задержали, а арестовали вплоть до конца октября.

В прошлом игрок уже не раз проявлял свой дурной характер - в 2015-м укусил полицейского, а в 2018-м отсидел на нарах месяц за нападение на подругу.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ники Нильсен
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Эвра: «В 2013 году Фергюсон сказал мне, что Роналду и Бэйл готовы перейти в «Манчестер Юнайтед» Ямаль продолжает устанавливать рекорды Лиги чемпионов Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции Лунин ответил, чего не хватило «Реалу» в матче против «Лилля» Мхитарян губил моменты, Тареми – решал: «Интер» играючи расправился с «Црвеной Звездой» Месси упрочил лидерство в рейтинге самых титулованных футболистов истории, Роналду – на 8-м месте ​Левандовски - второй игрок в истории Лиги чемпионов, забивший 50 и более голов после 30 лет Дерби «Динамо» и «Спартака» увидели вживую свыше 22 тысяч человек Симеоне прокомментировал разгромное поражение «Атлетико» Лилль - Реал Мадрид: где смотреть прямую трансляцию онлайн
«Атлетико» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 В компенсированное время «Реал» упустил победу над «Атлетико» в дерби, прерванном на 20 минут из-за беспорядков Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции «Барселона» впервые оступилась, получив 4 гола от «Осасуны» Винисиус наехал на Коке: «Ты слабый» «Лилль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Самошников впервые сделал дубль и помог «Локомотиву» обыграть «Спартак» в дерби «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед», отыгравший в меньшинстве больше тайма Алекс Фергюсон выбрал нового тренера для «Манчестер Юнайтед» «Осасуна» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2
Спортивные новости
Московское «Динамо» уступило «Трактору» в матче КХЛ «Спартак» справился с «Барысом» в матче КХЛ «Металлург» поиздевался над ЦСКА в КХЛ СКА добыл гостевую победу над минским «Динамо» в матче КХЛ Экс-игрок СКА Рыбин поделился ожиданиями от нового сезона НХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
04.10.24 в 03:00
Маунт Плезант Маунт Плезант
Real Hope FA
Видео
04.10.24 в 03:00
Арнетт Гарденс Арнетт Гарденс
Кавальер Кавальер
Видео
04.10.24 в 13:30
Шотландия (до 17 лет) (жен) Шотландия (до 17 лет) (жен)
Северная Ирландия (до 17 лет) (жен) Северная Ирландия (до 17 лет) (жен)
Видео
04.10.24 в 17:30
Польша (до 17 лет) (жен) Польша (до 17 лет) (жен)
Исландия (до 17 лет) (жен) Исландия (до 17 лет) (жен)
Видео
04.10.24 в 17:30
Al-Karma
Аль-Гедуд Аль-Гедуд
Видео
04.10.24 в 20:00
Аль-Минаа Аль-Минаа
Аль-Карх Аль-Карх
Видео
04.10.24 в 23:00
Академия Кантолао Академия Кантолао
Сантос Наска Сантос Наска
Видео
05.10.24 в 01:00
Реал Самора
Ураканес Искальи Ураканес Искальи
Видео
05.10.24 в 02:00
Poza Rica
Cordobes FC
Видео
05.10.24 в 02:00
Пачука II Пачука II
Клуб Канонерос Марина Клуб Канонерос Марина
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
03 Октября
23:57 · Другое
Бывший игрок сборной Дании накуролесил в супермаркете - хотел ограбить на 20 евро
01 Октября
09:56 · Другое
Экс-нападающий «Манчестер Сити» и «Интера» перешёл в «Омонию» официально
30 Сентября
01:22 · Другое
​«Црвена Звезда» установила свой рекорд
27 Сентября
22:09 · Россия. Премьер-лига
Дркушич оформил дебютный гол за «Црвену Звезду»
26 Сентября
15:02 · Англия. Премьер-лига
Зарплата Кэрролла за 12 лет упала на 99 процентов
11:22 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» подпишет молодого форварда из Грузии слухи
23 Сентября
22:27 · Другое
«Црвена Звезда» разнесла «Партизан» на выезде в дерби Белграда
21:20 · Франция. Лига 1
Тренер «Бордо» планирует вернуть команду в еврокубки
21:02 · Другое
«Црвена Звезда» обыгрывает «Партизан» в первом тайме дерби
20 Сентября
13:51 · Другое
​Польская футбольная федерация выплатит компенсации клубам из-за наводнений
15 Сентября
13:39 · Другое
Гаттузо подарил всем игрокам iPhone 16
14 Сентября
10:41 · Другое
В Индонезии на матчах продают необычную еду фото
01:40 · Другое
Гаттузо на коне - «Хайдук» выиграл у загребского «Динамо»
11 Сентября
16:47 · Россия. Премьер-лига
Экс-форвард «Динамо» Нжи продолжит карьеру в Румынии официально
16:29 · Другое
Слимани вернулся на родину официально
10 Сентября
19:10 · Россия. Премьер-лига
Александр Кержаков раскрыл зарплаты игроков в чемпионате Сербии
09 Сентября
16:26 · Италия. Серия А
Ньянг перебрался в экзотический чемпионат официально
01:55 · Другое
Клуб из Индии отказался от Балотелли слухи
05 Сентября
13:57 · Другое
Журналист De Telegraaf Каптейнс – о переходе Промеса в «Дубай Юнайтед»: Это что-то ненормальное
12:20 · Другое
Стало известно, когда Промеса объявят в качестве игрока «Дубай Юнайтед»
12:19 · Другое
В «Дубай Юнайтед» рассказали о деталях перехода Промеса
04 Сентября
12:13 · Другое
Нападающий молодёжной сборной России поделился ожиданиями от матчей против сборной Вьетнама
03 Сентября
09:05 · Другое
Онугха прокомментировал переход в «Копенгаген»
08:11 · Другое
Агент Онугхи высказался о трансфере в «Копенгаген»
31 Августа
09:27 · Другое
35-летний Перишич остался без клуба официально
Все новости