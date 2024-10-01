Известный центрфорвард Стеван Йоветич продолжит карьеру в составе «Омонии». Об этом рапортует клубная пресс-служба.
Нападающий присоединился к команде на правах свободного агента. Стороны заключили двухлетнее трудовое соглашение. Напомним, что в Европе Йоветич известен по выступлениям за миланский «Интер» и английский «Манчестер Сити».
Предыдущим клубом 34-летнего черногорца был греческий «Олимпиакос». В составе сборной Черногории Йоветич провел 72 поединка. Нападающий отметился 32 забитыми мячами.
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