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Экс-нападающий «Манчестер Сити» и «Интера» перешёл в «Омонию» официально

01 Октября 2024 • 09:56 Комментировать

Известный центрфорвард Стеван Йоветич продолжит карьеру в составе «Омонии». Об этом рапортует клубная пресс-служба.

Нападающий присоединился к команде на правах свободного агента. Стороны заключили двухлетнее трудовое соглашение. Напомним, что в Европе Йоветич известен по выступлениям за миланский «Интер» и английский «Манчестер Сити».

Предыдущим клубом 34-летнего черногорца был греческий «Олимпиакос». В составе сборной Черногории Йоветич провел 72 поединка. Нападающий отметился 32 забитыми мячами.

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Омония Стеван Йоветич
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