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​«Црвена Звезда» установила свой рекорд

30 Сентября 2024 • 01:22 Комментировать

В девятом туре чемпионата Сербии белградская «Црвена Звезда» подтвердила свою отличную форму, обыграв на выезде своего извечного соперника, «Партизан», с неприлично крупным счётом - 4:0. Как оказалось, тем самым «армейцы» установили свой личный рекорд - ещё никогда ранее они не побеждали «Партизан» со столь крупным счётом на выезде.

Теперь «Црвена Звезда» лидирует в чемпионате, даже имея на один матч меньше, чем соперники. Но во вторник сербскому клубу предстоит суровый экзамен - матч группового раунда Лиги чемпионов против миланского «Интера», действующего чемпиона Италии.  


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Евро-Футбол.Ру,
Партизан Црвена Звезда чемпионат Сербии ещё теги
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