«Црвена Звезда» разнесла «Партизан» на выезде в дерби Белграда

Завершилось «Вечное дерби» двух белградских клубов – «Партизана» и «Црвены Звезды». Разгромную победу одержали игроки гостей – 0:4.

В каждом из таймов команда гостей забила по два мяча. Отличились сначала Чериф Ндиайе (с пенальти) и Силас Мвумпа. В тайме втором свой дубль Ндиайе оформил уже без помощи 11-метрового удара – итого хет-трик.

«Црвена Звезда» после виктории вышла на чистое первое место сербского чемпионата с 22 очками в активе. Отрыв от второго места составил три балла. «Партизан» - лишь на девятом месте таблицы с 11 набранными баллами. На протяжении трёх матчей подряд «Црвена Звезда» празднует победу в дерби.