«Црвена Звезда» обыгрывает «Партизан» в первом тайме дерби

Вечером понедельника в рамках чемпионата Сербии проходит «вечное дерби» - «Црвена Звезда» гостит у «Партизана». Гости уверенно обыгрывают принципиального соперника – 2:0.

Голами на отметились Чериф Ндиайе 24-й минуте (с пенальти) и Силас Мвупа – под занавес тайма.

В случае победы «Црвена Звезда» оторвётся от второго места на три очка и наберёт 22 балла. «Партизан» же будет делить восьмое-девятое места с «Войводиной» из Нови-Сада всего с 11 очками в своём активе.

Напомним, что текстовую трансляцию самого знаменитого дерби бывшей Югославии дерби ведёт наш портал. Впереди вторая половина встречи.