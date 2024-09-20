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​Польская футбольная федерация выплатит компенсации клубам из-за наводнений

20 Сентября 2024 • 13:51 Комментировать

Страны Восточной Европы сильно пострадали от недавних наводнений, в том числе и Польша, которая неофициально считается «мателотом стран Восточной Европы», прежде всего в политическом плане.

И, хотя в футбольном смысле это более чем оспариваемый вопрос, местные футбольные власти пытаются вести себя соответствующим флагману образом - они первыми объявили о создании фонда помощи пострадавшим от наводнения клубам, выделив для него 450 тысяч долларов США (странно, что не евро, но, возможно, деньги для этого пришли из-за океана).

Об этом объявил президент польской федерации футбола Чезары Кулежа.


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