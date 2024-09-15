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Гаттузо подарил всем игрокам iPhone 16

15 Сентября 2024 • 13:39 Комментировать

Главный тренер «Хайдука» Дженнаро Гаттузо решил сделать подарки футболистам и штабу. Как сообщает 24Sata, итальянец купил всем новые iPhone 16.

По данным источника, было заказано примерно 30-35 смартфонов. Гаттузо оплатил счёт примерно на 40 тысяч евро.

Гаттузо сделал подарки не просто так, а по случаю успешного результата. В пятницу «Хайдук» обыграл загребское «Динамо», причём на выезде. Команда Гаттузо выиграла со счётом 1:0, гол забил Марко Ливайя.

Напомним, что Дженнаро Гаттузо стал главным тренером «Хайдука» минувшим летом. Как футболист Гаттузо известен главным образом по выступлениям за «Милан».

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Евро-Футбол.Ру,
Хайдук Дженнаро Гаттузо
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