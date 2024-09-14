Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Другое

Гаттузо на коне - «Хайдук» выиграл у загребского «Динамо»

14 Сентября 2024 • 01:40 Комментировать

Дженнаро Гаттузо торжествует - его «Хайдук» обыграл в чуть ли не главном своём матче сезона загребское «Динамо». Накал этого противостояния не уступает дерби в лучших футбольных домах Европы.

Единственный гол «гайдуков» в этом гостевом для них матче забил, по иронии, бывший игрок миланского «Интера» (Гаттузо, напомним, выступал за «Милан») Марко Ливайя, это случилось в середине первого тайма.

И теперь «Хайдук» возглавил турнирную таблицу хорватского чемпионата, имея на своём счету четыре победы и две ничьи в прошедших шести матчах. В своём следующем матче клуб Гаттузо сыграет на Кубок Хорватии с «Билогорой-91».


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Хайдук Дженнаро Гаттузо Динамо Загреб чемпионат Хорватии ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Зидан назвал лучший футбольный стадион в мире Дзюба нашёл новую команду в РПЛ Клопп вёл переговоры – известна команда Хамес признал, что ошибался насчёт Месси Назван главный фаворит ЧМ-2026 - это не Испания и Англия «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Игрок «Краснодара» высказался о потере Кордобы «Реал» или «Барселона»: Киммих выбрал следующий клуб Хавбек «Спартака» перешёл в европейский клуб Бывший нападающий «Спартака» готов вернуться в команду
Два топ-клуба хотят забрать Салаха из «Ливерпуля» «Манчестер Сити» или «Реал»: Холанн принял решение Почему «Реал» превратился в «Галактикос»: с чём схожесть нынешней команды и эпохи Зидана Роналду не филонит и решает с замены: Португалия дожала Шотландию голом Криштиану Испанский суперклуб выбирает между Клоппом и Хаби Алонсо Сборная Испании потеряла Ольмо Стала известна дата 1000-го гола Роналду «Барселона» объявила о потере игрока на целый год Будущее Ольмо в «Барселоне» под угрозой Игрок сборной Франции разнёс команду после поражения – даже Мбаппе молчал
Спортивные новости
Канарейкин назвал команду-сенсацию на старте сезона КХЛ Тренер дал прогноз, когда Медведев может стать первой ракеткой мира «Спартак» выиграл у «Динамо» в московском дерби в КХЛ ЦСКА в овертайме проиграл «Торпедо» в матче КХЛ Дубль Радулова помог «Локомотиву» переиграть «Куньлунь» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
ПСЖ (женщины) ПСЖ (женщины)
Реймс (жен) Реймс (жен)
4
1
Видео
Окончен
Сент-Этьен (жен) Сент-Этьен (жен)
Страсбур (жен) Страсбур (жен)
1
2
Видео
Окончен
Коррекаминос II Коррекаминос II
Лобос УЛЬМКС Лобос УЛЬМКС
0
0
Видео
Окончен
Ойтин Ойтин
Хайдер Хайдер
1
2
Видео
13.09.24 в 21:00
Petroleros De Salamanca
Атлетико Сакатепек Атлетико Сакатепек
Видео
14.09.24 в 02:00
Интер Плая-дель-Кармен Интер Плая-дель-Кармен
Tapachula Soconusco FC
Видео
14.09.24 в 02:00
Пачука II Пачука II
Artesanos Metepec FC
Видео
14.09.24 в 04:00
Faraones de Texcoco
Пионерос Канкун Пионерос Канкун
Видео
14.09.24 в 05:30
Клуб Канонерос Марина Клуб Канонерос Марина
Poza Rica
Видео
14.09.24 в 06:30
Альконес Сапопан Альконес Сапопан
Спортинг Канами Спортинг Канами
Видео
14.09.24 в 09:30
Fremantle City FC
Стирлинг Лайонз Стирлинг Лайонз
Видео
14.09.24 в 10:00
Олимпик Кингсвэй Олимпик Кингсвэй
Перт РедСтар ФК Перт РедСтар ФК
Видео
14.09.24 в 11:30
Миндил Эйсес Миндил Эйсес
Элленик Элленик
Видео
14.09.24 в 12:00
ИНАК Кобе (жен) ИНАК Кобе (жен)
Санфречче Хиросима Регина (жен) Санфречче Хиросима Регина (жен)
Видео
14.09.24 в 12:00
Гангалин Юнайтед Гангалин Юнайтед
Тайгерс Тайгерс
Видео
14.09.24 в 12:00
Челси (женщины) Челси (женщины)
ПСВ Эйндховен (жен)
Видео
14.09.24 в 14:00
Килия Киль Килия Киль
Luebeck II Luebeck II
Видео
14.09.24 в 14:00
Дарвин Хартс Дарвин Хартс
Дарвин Олимпик Дарвин Олимпик
2.60 4.15 2.20
Видео
14.09.24 в 14:30
Лордсвуд
Ситтингборн
Видео
14.09.24 в 15:00
Нордмарк Сатруп Нордмарк Сатруп
Юнион Ноймюнстер Юнион Ноймюнстер
Видео
14.09.24 в 15:00
TuS Rotenhof
MTSV Hohenwestedt
Видео
14.09.24 в 15:00
Богнор Риджис Таун Богнор Риджис Таун
Маргейт Маргейт
1.50 4.30 5.50
Видео
14.09.24 в 15:00
Крей Уондерерс Крей Уондерерс
Уингейт энд Финчли Уингейт энд Финчли
Видео
14.09.24 в 15:30
СВ Пройссен 09 Райнфельд СВ Пройссен 09 Райнфельд
Фленсбург Фленсбург
Видео
14.09.24 в 16:00
Дорнбрайте Любек Дорнбрайте Любек
Ольденбург III
Видео
14.09.24 в 17:00
Crook Town
Виттон Альбион Виттон Альбион
Видео
14.09.24 в 17:00
Эшфорд Юнайтед Эшфорд Юнайтед
Коринтиан
Видео
14.09.24 в 17:00
Гейнсборо Гейнсборо
Грентхем Таун Грентхем Таун
Видео
14.09.24 в 17:00
Киддерминстер Харриерс Киддерминстер Харриерс
Лик Таун Лик Таун
1.47 3.90 6.80
Видео
14.09.24 в 17:00
Плимут Паркуэй Плимут Паркуэй
Вестбери Юнайтед Вестбери Юнайтед
Видео
14.09.24 в 17:00
Спеннимур Таун Спеннимур Таун
Морпет Таун Морпет Таун
1.65 3.95 4.50
Видео
14.09.24 в 17:00
Воркшоп Таун Воркшоп Таун
Басфорд Юнайтед Басфорд Юнайтед
1.60 4.15 4.60
Видео
14.09.24 в 17:00
Госпорт Госпорт
Глостер Глостер
2.47 3.70 2.47
Видео
14.09.24 в 17:00
Недхэм Маркет Недхэм Маркет
Сейнт-Олбанс Сити Сейнт-Олбанс Сити
2.50 3.60 2.50
Видео
14.09.24 в 17:00
Крэй Вэлли Пэйпер Миллс Крэй Вэлли Пэйпер Миллс
Чешем Юнайтед Чешем Юнайтед
Видео
14.09.24 в 17:00
Nailsea & Tickenham
Чиппенхэм Таун Чиппенхэм Таун
Видео
14.09.24 в 17:00
АФК Стоунхэм
Солсбери II Солсбери II
Видео
14.09.24 в 17:00
Бакстон Бакстон
Баруэлл Баруэлл
1.65 3.90 4.50
Видео
14.09.24 в 17:00
Уэртинг Уэртинг
Хавант энд Уотерлувилл Хавант энд Уотерлувилл
1.53 4.20 5.20
Видео
14.09.24 в 17:00
Лемингтон Лемингтон
Карлтаун Таун
Видео
14.09.24 в 17:00
Каршолтон Атлетик Каршолтон Атлетик
Саут Парк Саут Парк
Видео
14.09.24 в 17:00
Рашолл Олимпик Рашолл Олимпик
Шеффилд
1.55 4.20 5.10
Видео
14.09.24 в 17:00
Кеттеринг Таун Кеттеринг Таун
Клиторпс Таун
1.75 3.90 3.95
Видео
14.09.24 в 17:00
Ньюкасл Таун
Сканторп Сканторп
Видео
14.09.24 в 17:00
Шифнел Таун
Реддич Юнайтед Реддич Юнайтед
Видео
14.09.24 в 17:00
Уоррингтон Таун Уоррингтон Таун
Рэдклифф Рэдклифф
2.30 3.70 2.65
Видео
14.09.24 в 17:00
Мейдстон Юнайтед Мейдстон Юнайтед
Хэмптон энд Ричмонд Боро Хэмптон энд Ричмонд Боро
1.75 3.80 4.00
Видео
14.09.24 в 17:00
Херефорд Херефорд
Илкестон Таун II Илкестон Таун II
Видео
14.09.24 в 17:00
Честер Честер
Хебберн Таун Хебберн Таун
Видео
14.09.24 в 17:00
Уэст Дидсбери энд Чорлтон
Дарлингтон Дарлингтон
Видео
14.09.24 в 17:00
Херн Бэй Херн Бэй
Хендон Хендон
Видео
14.09.24 в 17:00
Хоршем Хоршем
Доркинг Уондерерс Доркинг Уондерерс
2.85 4.20 2.05
Видео
14.09.24 в 17:00
Рагби Таун
Эднесфорд Эднесфорд
Видео
14.09.24 в 17:00
Шолинг Шолинг
Уэймут Уэймут
4.10 3.60 1.78
Видео
14.09.24 в 17:00
Микловер Спортс Микловер Спортс
Ансти Номадс Ансти Номадс
Видео
14.09.24 в 17:00
Истборн Боро Истборн Боро
Борэм Вуд Борэм Вуд
2.37 3.30 2.80
Видео
14.09.24 в 17:00
Гайзли Гайзли
Норвич-1874
Видео
14.09.24 в 17:00
Труро Труро
Брэкли Брэкли
2.16 3.55 3.00
Видео
14.09.24 в 17:00
Хемел Хемпстед Таун Хемел Хемпстед Таун
Бишопс-Стортфорд Бишопс-Стортфорд
1.37 4.80 7.10
Видео
14.09.24 в 17:00
Стоктон Таун Стоктон Таун
Марин Марин
3.10 3.70 2.05
Видео
14.09.24 в 17:00
Оксфорд Сити Оксфорд Сити
Уилланд Роверс
1.65 4.15 4.30
Видео
14.09.24 в 17:00
Кэнви Айленд Кэнви Айленд
Феликсстоув энд Уолтон Феликсстоув энд Уолтон
Видео
14.09.24 в 17:00
Чичестер Сити Чичестер Сити
Слау Таун Слау Таун
4.20 4.20 1.66
Видео
14.09.24 в 17:00
Бат Бат
Мертир Таун Мертир Таун
1.74 3.75 4.20
Видео
14.09.24 в 17:00
Кингз Линн Таун Кингз Линн Таун
Чешант Чешант
1.36 4.60 8.00
Видео
14.09.24 в 17:00
Тонбридж Эйнджелс Тонбридж Эйнджелс
Мерстхэм Мерстхэм
Видео
14.09.24 в 17:00
Хорнчёрч Хорнчёрч
Хэштег Юнайтед Хэштег Юнайтед
1.56 4.00 5.20
Видео
14.09.24 в 17:00
Данстон ЮТС
Скарборо Атлетик Скарборо Атлетик
Видео
14.09.24 в 17:00
Маклсфилд Маклсфилд
Саут-Шилдс Саут-Шилдс
1.96 3.75 3.30
Видео
14.09.24 в 17:00
Мелкшам Таун
Банбери Юнайтед Банбери Юнайтед
Видео
14.09.24 в 17:00
Брентвуд Таун
Лейстон Лейстон
Видео
14.09.24 в 17:00
Уэллинг Уэллинг
Чатем Таун Чатем Таун
Видео
14.09.24 в 17:00
Энфилд Таун Энфилд Таун
Питерборо Спортс Питерборо Спортс
2.65 3.55 2.35
Видео
14.09.24 в 17:00
Уимборн Таун Уимборн Таун
Уэстон СМ Уэстон СМ
3.95 4.15 1.70
Видео
14.09.24 в 17:00
Уинчестер Сити Уинчестер Сити
Ханегрфорд Таун Ханегрфорд Таун
2.42 3.90 2.44
Видео
14.09.24 в 17:00
Эвели Эвели
Ройстон Таун Ройстон Таун
1.72 3.90 4.10
Видео
14.09.24 в 17:00
Сейнт-Айвз Таун Сейнт-Айвз Таун
Беркхемстед Беркхемстед
Видео
14.09.24 в 17:00
Хануэлл Таун Хануэлл Таун
Чертси Таун Чертси Таун
2.05 3.70 3.10
Видео
14.09.24 в 17:00
Харингей Боро Харингей Боро
Уитхэм Таун
Видео
14.09.24 в 17:00
Бишопс Клив Бишопс Клив
Торки Торки
Видео
14.09.24 в 17:00
Бургес-Хилл Таун
Амершем Таун Амершем Таун
Видео
14.09.24 в 17:00
Саутпорт Саутпорт
Хайд Юнайтед Хайд Юнайтед
2.05 3.70 3.10
Видео
14.09.24 в 17:00
Фроум Таун Фроум Таун
Ларкхолл Атлетик Ларкхолл Атлетик
Видео
14.09.24 в 17:00
Бауэрс энд Питси Бауэрс энд Питси
Биглисвэйд Таун Биглисвэйд Таун
Видео
14.09.24 в 17:00
Пул Таун Пул Таун
Тонтон Таун Тонтон Таун
2.50 3.50 2.50
Видео
14.09.24 в 17:00
Рамсгейт Рамсгейт
Броадбридж Хит
Видео
14.09.24 в 17:00
Бромсгроув Спортинг Бромсгроув Спортинг
Боттсфорд Таун
Видео
14.09.24 в 17:00
Хастингс Хастингс
Херфилд Юнайтед
Видео
14.09.24 в 17:00
Ньютон Эйклифф
Уоррингтон Райлендс Уоррингтон Райлендс
Видео
14.09.24 в 17:00
Сполдинг Юнайтед Сполдинг Юнайтед
Альфретон Альфретон
5.00 3.90 1.60
Видео
14.09.24 в 17:00
Моссли
Чорли Чорли
6.40 4.40 1.45
Видео
14.09.24 в 17:00
Тилбёри
Челмсфорд Сити Челмсфорд Сити
Видео
14.09.24 в 17:00
Дартфорд Дартфорд
Летерхед Летерхед
Видео
14.09.24 в 17:00
Лоустофт Лоустофт
Ньюмаркет Таун
Видео
14.09.24 в 17:00
Горлестон
Баркинг
Видео
14.09.24 в 17:00
Ньюкасл Бенфилд
Wythenshawe Town
Видео
14.09.24 в 17:00
Керзон Керзон
Барнолдсуик Таун
Видео
14.09.24 в 17:00
Уолтон энд Хершем Уолтон энд Хершем
Фарнборо Фарнборо
3.75 4.10 1.77
Видео
14.09.24 в 17:00
Харборо Таун ФК Харборо Таун ФК
Стаурбридж Стаурбридж
Видео
14.09.24 в 17:00
Блайт Спартанс Блайт Спартанс
ФК Бёри Таун
Видео
14.09.24 в 17:00
Гавр (жен) Гавр (жен)
ФК Флери 91 (жен)
Видео
14.09.24 в 17:00
Генгам (жен) Генгам (жен)
Нант (женщины) Нант (женщины)
Видео
14.09.24 в 20:00
Леонес Негрос II Леонес Негрос II
Лос-Кабос Юнайтед Лос-Кабос Юнайтед
Видео
14.09.24 в 20:30
КФС Меулебеке2
Хогстратен
Видео
14.09.24 в 20:30
Гент 23
Хассельт
Видео
14.09.24 в 20:30
Турней
Union St.Gilloise U23
Видео
14.09.24 в 21:00
Тюбизе Тюбизе
Стоке-Варфюзе Стоке-Варфюзе
Видео
14.09.24 в 21:00
Binche
Royal Albert Quevy-Mons
Видео
14.09.24 в 21:00
Спортинг Шарлеруа (до 23 лет)
ЮР Намур
Видео
14.09.24 в 21:00
Нинове
Cercle Brugge U23
Видео
14.09.24 в 21:00
Виртон Виртон
Шарлеруа Шарлеруа
Видео
14.09.24 в 21:00
Хейст Хейст
Тес Спорт Тес Спорт
1.90 3.75 3.45
Видео
14.09.24 в 21:00
CA San Juan de Aragon
Монтаньесес Монтаньесес
Видео
14.09.24 в 21:00
СД Ависпонес де Чильпансинго СД Ависпонес де Чильпансинго
Jaguares Chiapas
Видео
14.09.24 в 21:00
Калор-де-Сан-Педро Калор-де-Сан-Педро
CDM FC
Видео
14.09.24 в 21:00
Cordobes FC
Ураканес Искальи Ураканес Искальи
Видео
15.09.24 в 01:00
Агуакатерос ХДС Агуакатерос ХДС
Гавиланес Матаморос Гавиланес Матаморос
Видео
15.09.24 в 01:00
Колима ФК Колима ФК
Ирапуато Ирапуато
Видео
15.09.24 в 01:00
Acatlan FC
Депортива Венадос Депортива Венадос
Видео
15.09.24 в 02:00
Сакатекас Сакатекас
Real Apodaca FC
Видео
15.09.24 в 02:00
Мехикали Мехикали
Тритонес Вальярта Тритонес Вальярта
Видео
15.09.24 в 02:00
Минерос де Фреснильо Минерос де Фреснильо
Tigres de Alica FC
Видео
15.09.24 в 03:00
CD Ayense
Santiago FC
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Сентября
01:40 · Другое
Гаттузо на коне - «Хайдук» выиграл у загребского «Динамо»
11 Сентября
16:47 · Россия. Премьер-лига
Экс-форвард «Динамо» Нжи продолжит карьеру в Румынии официально
16:29 · Другое
Слимани вернулся на родину официально
10 Сентября
19:10 · Россия. Премьер-лига
Александр Кержаков раскрыл зарплаты игроков в чемпионате Сербии
09 Сентября
16:26 · Италия. Серия А
Ньянг перебрался в экзотический чемпионат официально
01:55 · Другое
Клуб из Индии отказался от Балотелли слухи
05 Сентября
13:57 · Другое
Журналист De Telegraaf Каптейнс – о переходе Промеса в «Дубай Юнайтед»: Это что-то ненормальное
12:20 · Другое
Стало известно, когда Промеса объявят в качестве игрока «Дубай Юнайтед»
12:19 · Другое
В «Дубай Юнайтед» рассказали о деталях перехода Промеса
04 Сентября
12:13 · Другое
Нападающий молодёжной сборной России поделился ожиданиями от матчей против сборной Вьетнама
03 Сентября
09:05 · Другое
Онугха прокомментировал переход в «Копенгаген»
08:11 · Другое
Агент Онугхи высказался о трансфере в «Копенгаген»
31 Августа
09:27 · Другое
35-летний Перишич остался без клуба официально
03:56 · Другое
​В Швеции тренировку прикончила молния
29 Августа
15:51 · Другое
Бывший защитник «Спартака» Классен продолжит карьеру в Дании
16 Августа
03:00 · Другое
​Игрок египетской сборной сбил насмерть полицейского - а в его крови обнаружили следы наркотиков
02:16 · Россия. Премьер-лига
​Черчесов может стать тренером «Лудогорца»
14 Августа
20:42 · Другое
Инсайдер Романо появится в ЕА FC 25 официально
14:30 · Другое
​Калинич подтвердил, что Перишич покинет «Хайдук»
13 Августа
10:32 · Другое
​Обыграет ли «Аталанта» мадридский «Реал» в матче Суперкубка УЕФА: прогноз экспертов
12 Августа
19:33 · Россия. Премьер-лига
Экс-форвард «Локомотива» сломал руку из-за удара об дверь
11 Августа
21:46 · Другое
Гаттузо перестал выпускать на поле Перишича
17:25 · Другое
​В чемпионате Гренландии определился чемпион - им стал B-67
09 Августа
21:38 · Другое
Лионель Месси дебютирует за юношескую сборную Индонезии
20:58 · Италия. Серия А
Бывший форвард «Интера» будет выступать в Румынии
Все новости
Рекомендуем