Гаттузо на коне - «Хайдук» выиграл у загребского «Динамо»

Дженнаро Гаттузо торжествует - его «Хайдук» обыграл в чуть ли не главном своём матче сезона загребское «Динамо». Накал этого противостояния не уступает дерби в лучших футбольных домах Европы.

Единственный гол «гайдуков» в этом гостевом для них матче забил, по иронии, бывший игрок миланского «Интера» (Гаттузо, напомним, выступал за «Милан») Марко Ливайя, это случилось в середине первого тайма.

И теперь «Хайдук» возглавил турнирную таблицу хорватского чемпионата, имея на своём счету четыре победы и две ничьи в прошедших шести матчах. В своём следующем матче клуб Гаттузо сыграет на Кубок Хорватии с «Билогорой-91».