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Слимани вернулся на родину официально

11 Сентября 2024 • 16:29 Комментировать

36-летний алжирский форвард Ислам Слимани впервые с 2013 года будет играть в клубе из чемпионата Алжира. Он подписал контракт с «Белуиздадом», в этой команде начиналась его профессиональная карьера. Соглашение рассчитано на два года.

В 2013 году Слимани перебрался в лиссабонский «Спортинг», затем в его карьере были английские «Ньюкасл» и «Лестер», «Фенербахче», «Монако», «Брест» и «Андерлехт». Поиграл он и в Бразилии за «Куритибу», а последней командой игрока до возвращения в Алжир был бельгийский «Мехелен».

В активе нападающего 103 матча за сборную Алжира, в них он оформил 47 голов в ворота соперников.

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Евро-Футбол.Ру,
Ислам Слимани Белуиздад
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