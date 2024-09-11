36-летний алжирский форвард Ислам Слимани впервые с 2013 года будет играть в клубе из чемпионата Алжира. Он подписал контракт с «Белуиздадом», в этой команде начиналась его профессиональная карьера. Соглашение рассчитано на два года.

В 2013 году Слимани перебрался в лиссабонский «Спортинг», затем в его карьере были английские «Ньюкасл» и «Лестер», «Фенербахче», «Монако», «Брест» и «Андерлехт». Поиграл он и в Бразилии за «Куритибу», а последней командой игрока до возвращения в Алжир был бельгийский «Мехелен».

В активе нападающего 103 матча за сборную Алжира, в них он оформил 47 голов в ворота соперников.