Нападающий Марио Балотелли пока не может найти себе новый клуб.

Итальянец покинул «Адана Демирспор» по окончании прошлого сезона – с тех пор он остаётся в статусе свободного агента. Согласно сведениям MailSport, форвард мог перебраться в индийский «Керала Бластерс», но в клубе отказались от сделки.

В активе Марио Балотелли семь забитых мячей и одна результативная передача в 16 поединках прошедшего розыгрыша турецкой Суперлиги за «Адана Демирспор». В августе экс-футболист миланского «Интера», «Манчестер Сити», «Милана», «Ливерпуля» и сборной Италии отметил свой 34-й день рождения.