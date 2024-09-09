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Клуб из Индии отказался от Балотелли слухи

09 Сентября 2024 • 01:55 Комментировать
Керала Бластерс ФК
...
Пенджаб
15.09 17:00

Нападающий Марио Балотелли пока не может найти себе новый клуб.

Итальянец покинул «Адана Демирспор» по окончании прошлого сезона – с тех пор он остаётся в статусе свободного агента. Согласно сведениям MailSport, форвард мог перебраться в индийский «Керала Бластерс», но в клубе отказались от сделки.

В активе Марио Балотелли семь забитых мячей и одна результативная передача в 16 поединках прошедшего розыгрыша турецкой Суперлиги за «Адана Демирспор». В августе экс-футболист миланского «Интера», «Манчестер Сити», «Милана», «Ливерпуля» и сборной Италии отметил свой 34-й день рождения.

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