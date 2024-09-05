Журналист De Telegraaf Каптейнс – о переходе Промеса в «Дубай Юнайтед»: Это что-то ненормальное

Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс высказался о том, что бывший футболист сборной Нидерландов Квинси Промес подписал контракт с командой «Дубай Юнайтед» из ОАЭ.

Эксперт отметил, что его безусловно удивил этот переход.

«На мой взгляд, это что-то странное, ненормальное. Учитывая, что Промес приговорен к тюремному заключению», - приводит слова журналиста «РБ Спорт».

Напомним, что Промес на данный момент не может выехать за пределы ОАЭ, так как ожидает решения об экстрадиции к себе на родину из-за уголовных дел. Ему грозит 7,5 лет тюремного заключения по решению суда Амстердама.