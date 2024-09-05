Стало известно, когда Промеса объявят в качестве игрока «Дубай Юнайтед»

В отделе маркетинга «Дубай Юнайтед» рассказали, когда бывший игрок московского «Спартака» Квинси Промес будет представлен в качестве их игрока.

Отмечается, что на этот вопрос сложно ответить, так как это зависит не от них, а от регламентов Федерации футбола ОАЭ, где как раз сейчас и находятся документы, поэтому остается только ждать.

«На данный момент Квинси не тренируется с командой, но уже успешно прошел медицинское обследование. На этом пока все, ждем официального релиза футболиста», - приводит слова отдела маркетинга «Дубай Юнайтед» Sport24.

Напомним, что Промес на данный момент не может выехать за пределы ОАЭ из-за уголовных дел.