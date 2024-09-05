В «Дубай Юнайтед» рассказали о деталях перехода Промеса

В отделе маркетинга «Дубай Юнайтед» рассказали о деталях перехода бывшего нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса.

Сообщается, что на данный момент подписано предварительное соглашение до конца сезона, а сам контракт проходит предварительную регистрацию, поэтому клуб аккуратно объявил об этом подписании, а официальный анонс будет позже.

«У Промеса нет никаких ограничений в ОАЭ, поэтому он может подписывать соглашения с любыми клубами, что он и сделал с «Дубай Юнайтед», - приводит слова отдела маркетинга «Дубай Юнайтед» Sport24.

Ранее СМИ сообщали, что Промес в случае положительного исхода своего дела зимой может вернуться московский «Спартак» бесплатно.