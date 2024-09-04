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Квинси Промес подпишет контракт с профессиональным клубом из ОАЭ

04 Сентября 2024 • 16:24 Комментировать (4)

Бывший нападающий московского «Спартака» Квинси Промес возвращается в профессиональный футбол, об этом сообщает комментатор Александр Пойда.

По данным источника, нидерландский футболист будет выступать во второй Лиге ОАЭ. Он уже прошёл медицинский осмотр перед заключением контракта с футбольным клубом «Юнайтед» из Дубая и в ближайшее время подпишет контракт.

Напомним, что после зимних сборов со «Спартаком» Промес был задержан в аэропорту ОАЭ по запросу суда Амстердама. На родине он был приговорен к 7,5 годам тюремного заключения за перевозку запрещённых веществ и нападение на двоюродного брата. По окончании прошлого сезона «красно-белые» объявили о прекращении сотрудничества с игроком. 

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (4) Все комментарии
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One Live
04 Сентября 2024 в 16:57
В целом сам виноват, не надо было чудить в ОАЭ, да и руководство Спартака клоуны, зачем - то отпустили его на сборы, его уровень игры намного выше уровня большинства футболистов в Спартаке, мог бы в Москве индивидуально тренироваться!
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Отец Иппатий
04 Сентября 2024 в 16:36
Как все просто. Накрыть с алкоголем, а потом он будет пахать на поле за миску риса. Бизнес по-арабски? Вроде бы рабовладение давно отменили...
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One Live
04 Сентября 2024 в 16:55
У них миски позолоченные)
При этом арабы в очередной раз положили на законы европейцев)
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ингерман
04 Сентября 2024 в 16:35
ай цына вопроса.. а то неинтересна.. хе..
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