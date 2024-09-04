Квинси Промес подпишет контракт с профессиональным клубом из ОАЭ

Бывший нападающий московского «Спартака» Квинси Промес возвращается в профессиональный футбол, об этом сообщает комментатор Александр Пойда.

По данным источника, нидерландский футболист будет выступать во второй Лиге ОАЭ. Он уже прошёл медицинский осмотр перед заключением контракта с футбольным клубом «Юнайтед» из Дубая и в ближайшее время подпишет контракт.

Напомним, что после зимних сборов со «Спартаком» Промес был задержан в аэропорту ОАЭ по запросу суда Амстердама. На родине он был приговорен к 7,5 годам тюремного заключения за перевозку запрещённых веществ и нападение на двоюродного брата. По окончании прошлого сезона «красно-белые» объявили о прекращении сотрудничества с игроком.