Нападающий молодёжной сборной России поделился ожиданиями от матчей против сборной Вьетнама

Нападающий «Урала» и молодежной сборной России Илья Ишков поделился ожиданиями от предстоящих товарищеских матчей против сверстников из Вьетнама.

Форвард отметил, что недооценки соперников нет, потому что был разговор с тренерским штабом, поэтому игроки настраиваются только на победу.

«Я думаю, что нельзя недооценивать Вьетнам, поэтому будем настраиваться, как на Уругвай и Бразилию. Мы будем играть по нашей планке, а не по планке соперника», — приводит слова Ишкова «Советский Спорт».

Напомним, что сборная России проведёт два товарищеских матча на выезде. Игры пройдут 6 и 9 сентября.