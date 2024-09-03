Онугха прокомментировал переход в «Копенгаген»

«Я давно хотел оказаться в этом клубе. Это сейчас крупнейший клуб в Скандинавии, у которого прекрасная история. Я хочу выигрывать трофеи. С нетерпением жду возможности выйти на поле в составе «Копенгагена». Приложу все усилия, чтобы забить как можно больше голов. Буду усердно работать на благо команды», - приводит слова нападающего клубная пресс-служба.