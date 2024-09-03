Агент Онугхи высказался о трансфере в «Копенгаген»

Футбольный агент Владимир Дейнека, представляющий интересы российского форварда Германа Онугхи, высказался о трансфере своего подопечного в «Копенгаген».

«Подписали контракт с главным клубом Дании - договор рассчитан на два года. Очень рад за Германа - он своим трудолюбием и профессионализмом заслужил этот трансфер», - передает слова агента «Чемпионат».

Напомним, что до перехода в «Копенгаген» Онугха выступал на протяжении трех лет за клуб «Вайле». В общей сложности форвард провел в этом коллективе 73 поединка, отметившись 29 забитыми мячами и тремя результативными передачами.