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Агент Онугхи высказался о трансфере в «Копенгаген»

03 Сентября 2024 • 08:11 Комментировать

Футбольный агент Владимир Дейнека, представляющий интересы российского форварда Германа Онугхи, высказался о трансфере своего подопечного в «Копенгаген».

«Подписали контракт с главным клубом Дании - договор рассчитан на два года. Очень рад за Германа - он своим трудолюбием и профессионализмом заслужил этот трансфер», - передает слова агента «Чемпионат».

Напомним, что до перехода в «Копенгаген» Онугха выступал на протяжении трех лет за клуб «Вайле». В общей сложности форвард провел в этом коллективе 73 поединка, отметившись 29 забитыми мячами и тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Копенгаген Владимир Дейнека Герман Онугха ещё теги
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