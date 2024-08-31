35-летний хорватский ветеран Иван Перишич покинул сплитский «Хайдук». Ранее слухи сообщали, что опытный футболист не нашёл общий язык с главным тренером команды Дженнаро Гаттузо.

«Хайдук» – родной клуб для полузащитника, в нём стартовала его футбольная карьера. На её протяжении он играл в «Сошо», «Брюгге», затем дорос до топ-клубов - 2011 году стал игроком дортмундской «Боруссии». После играл в «Вольфсбурге», миланском «Интере», «Баварии» и «Тоттенхэме».

В «Хайдук» вернулся зимой 2024 года, сначала в рамках аренды, а после на постоянный контракт, но в итоге покинул команду этим летом.

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