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35-летний Перишич остался без клуба официально

31 Августа 2024 • 09:27 Комментировать

35-летний хорватский ветеран Иван Перишич покинул сплитский «Хайдук». Ранее слухи сообщали, что опытный футболист не нашёл общий язык с главным тренером команды Дженнаро Гаттузо.

«Хайдук» – родной клуб для полузащитника, в нём стартовала его футбольная карьера. На её протяжении он играл в «Сошо», «Брюгге», затем дорос до топ-клубов - 2011 году стал игроком дортмундской «Боруссии». После играл в «Вольфсбурге», миланском «Интере», «Баварии» и «Тоттенхэме».

В «Хайдук» вернулся зимой 2024 года, сначала в рамках аренды, а после на постоянный контракт, но в итоге покинул команду этим летом.

​Переговоры Перишича с «Комо» сорвались

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13:25 · Новости сайта
«Евро-Футбол.Ру» вошёл в топ-10 спортивных сайтов за 2020 год 3
07 Января
08:59 · Новости сайта
«Евро-Футбол.ру» поздравляет с Рождеством! 1
09 Ноября
08:53 · Новости сайта
Новый рекорд посещаемости сайта
01 Июля
01:20 · Новости сайта
«Евро-Футбол.Ру» отмечает 21-й день рождения! 15
02 Марта
17:19 · Новости сайта
​«Евро-Футбол.Ру» - на 13-м месте в списке самых цитируемых спортивных СМИ в 2019 году 1
12 Июля
18:34 · Новости сайта
"Евро-Футбол.ру" стал 11-м среди самых цитируемых спортивных СМИ России 1
09 Июля
13:25 · Новости сайта
Новый рекорд посещаемости портала "Евро-Футбол.Ру" 1
28 Июля
21:19 · Новости сайта
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