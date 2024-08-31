​В Швеции тренировку прикончила молния

Инцидент в пригороде Стокгольма - тренировку одной из молодёжных команд пришлось прервать из-за удара молнии. Различные ранения в виде ожогов получили восемь человек, трое из них - серьёзно. А все из-за того, что ребята не соблюдали правила техники безопасности, вздумав спрятаться от сильного дождя под деревом.

- Когда начался дождь, практически вся команда укрылась под деревьями, но затем туда ударила молния, - заявил в интервью шведскому телеканалу SVT сотрудник местных служб спасения Барри Левис.

Напомним, что чемпионат Швеции проводится по системе «весна-осень», действующим лидером чемпионата является «Мальмё».