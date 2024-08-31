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​В Швеции тренировку прикончила молния

31 Августа 2024 • 03:56 Комментировать

Инцидент в пригороде Стокгольма - тренировку одной из молодёжных команд пришлось прервать из-за удара молнии. Различные ранения в виде ожогов получили восемь человек, трое из них - серьёзно. А все из-за того, что ребята не соблюдали правила техники безопасности, вздумав спрятаться от сильного дождя под деревом.

- Когда начался дождь, практически вся команда укрылась под деревьями, но затем туда ударила молния, - заявил в интервью шведскому телеканалу SVT сотрудник местных служб спасения Барри Левис.

Напомним, что чемпионат Швеции проводится по системе «весна-осень», действующим лидером чемпионата является «Мальмё».


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Богнор Риджис Таун Богнор Риджис Таун
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Белпер Таун Белпер Таун
Бромсгроув Спортинг Бромсгроув Спортинг
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Стотфолд
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Enfield
Брентвуд Таун
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Пенджаб ФК
Коринтиан
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Херфилд Юнайтед
Льюис Льюис
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Броадбридж Хит
Фавершам Таун
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Бишопс Клив Бишопс Клив
Лэверсток энд Форд
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Стратфорд Таун Стратфорд Таун
Воркшоп Таун Воркшоп Таун
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Гайзли Гайзли
Аштон Юнайтед Аштон Юнайтед
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Микловер Спортс Микловер Спортс
Коулшил Таун
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Харборо Таун ФК Харборо Таун ФК
Darlaston Town FC
Видео
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Морпет Таун Морпет Таун
Эмли
Видео
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Биллерикей Таун Биллерикей Таун
Бауэрс энд Питси Бауэрс энд Питси
1.50 4.50 5.30
Видео
31.08.24 в 17:00
Шеппи Юнайтед Шеппи Юнайтед
Хануэлл Таун Хануэлл Таун
Видео
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Дартфорд Дартфорд
Марлоу Марлоу
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Плимут Паркуэй Плимут Паркуэй
Баффинс Милтон Роверс
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Баруэлл Баруэлл
Кидсгроув Атлетик
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Уоркингтон Уоркингтон
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Лоустофт Лоустофт
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Моссли
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