Бывший защитник «Спартака» Классен продолжит карьеру в Дании

Агент бывшего защитника московского «Спартака» Леона Классена Себастьян Кронестер высказался о будущем своего клиента.

«Леон уже подписал контракт с «Люнгбю», — сообщил агент в разговоре со Sport24, развеяв все слухи о том, что он может продолжить карьеру в РПЛ.

Напомним, что 24-летний футболист покинул стал московского «Спартака» по окончании минувшего сезона и, соответственно, пополнил ряды датской команды на правах свободного агента.

За столичный клуб Классен провел 32 игры во всех турнирах, в которых смог отметиться двумя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.