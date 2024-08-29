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Бывший защитник «Спартака» Классен продолжит карьеру в Дании

29 Августа 2024 • 15:51 Комментировать

Агент бывшего защитника московского «Спартака» Леона Классена Себастьян Кронестер высказался о будущем своего клиента.

«Леон уже подписал контракт с «Люнгбю», — сообщил агент в разговоре со Sport24, развеяв все слухи о том, что он может продолжить карьеру в РПЛ.

Напомним, что 24-летний футболист покинул стал московского «Спартака» по окончании минувшего сезона и, соответственно, пополнил ряды датской команды на правах свободного агента.

За столичный клуб Классен провел 32 игры во всех турнирах, в которых смог отметиться двумя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде. 

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Евро-Футбол.Ру,
Люнгбю Леон Классен Себастьян Кронестер ещё теги
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