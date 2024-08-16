​Игрок египетской сборной сбил насмерть полицейского - а в его крови обнаружили следы наркотиков

Египетские СМИ сообщают о том, что 26-летний Ахмед Фаттух, игрок клуба «Замалек» и сборной Египта, стал виновником ДТП со смертельным исходом, его автомобиль сбил насмерть полицейского возле местечка эль-Аламейн.

Более того, в крови игрока обнаружились следы наркотиков - в общем, Ахмед попал не на шутку, и сейчас уголовное дело уже передано в суд. Скорее всего, с карьерой игрока Фаттуху, который провёл за сборную 28 матчей, придётся завязать.

Реакция клуба неизвестна, однако отмечается, что его контракт с «Замалеком» действует до 2027 года. Фаттух выступает за этот клуб с 2017 года.